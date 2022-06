Was machen zwei Eurofighter in Klagenfurt?

Weiters angesagt haben sich die „Caravan“ und die „T-28 Trojan“, zwei Juwele der „Flying Bulls“. Die „T-28“ war bis 1965 in der US-Navy im Einsatz. Flugschulen bieten günstige Schnupperflüge an. In einem Hubschrauber- bzw. Segelflugsimulator kann jeder erleben, wie es sich in einem Cockpit anfühlt. Für Kinder wird eine Flugzeughupfburg errichtet. Bei einem Gewinnspiel kann man Flugreisen ergattern.