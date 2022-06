Unfallserie im Land hielt die Retter in Atem

Bei hochsommerlichen Temperaturen hatten die burgenländischen Retter am Wochenende alle Hände voll zu tun. Neben Kreislaufproblemen (vor allem bei älteren Menschen) mussten Exekutive, Feuerwehr, Rotes Kreuz und ÖAMTC-Flugrettung zu mehreren schweren Verkehrsunfällen ausrücken. Samstagnachmittag verunglückte (wie berichtet) ein Biker bei Pama tödlich, seine schwer verletzte Sozia wurde vom Team des Notarzthubschraubers Christophorus 9 ins Krankenhaus geflogen werden. Noch am gleichen Abend ereignete sich in Weiden bei Rechnitz ein weiterer schwerer Verkehrsunfall. Neben drei Wehren und dem Roten Kreuz stand auch der Oberwarter ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 16 im Einsatz. Am Sonntagvormittag krachte es auf der B 57 auf Höhe Gritsch. Zwei Pkw kollidierten. Vier Wehren, mehrere Rettungsfahrzeuge und praktische Ärzte fuhren zum Notfallort um zu helfen. Die Feuerwehr musste eingeklemmte Personen aus den völlig zertrümmerten Wracks befreien. Zur weiteren Versorgung und für den Abtransport der Unfallopfer wurden Christophorus 16 (Oberwart) und Christophorus 12 aus der steirischen Hauptstadt Graz angefordert.