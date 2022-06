Gleitschirm-Flieger gerät am Niedere in Notlage

Am Samstag geriet ein 53-jähriger Gleitschirm-Sportler während des Flugs am Niedere in Andelsbuch in eine akute Notsituation. Vermutlich aufgrund seitlicher Sog-Winde in der Nähe einer Felswand zog es den Mann gefährlich nahe an den Berg. Die brenzlige Situation zwang den Deutschen zu einer Notlandung.