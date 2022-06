Jantscher: „Die Bude rennen sie mir nicht ein“

Jakob Jantscher war in der vergangenen Saison Sturms Lichtgestalt. Der Routinier macht sich im neuen Spieljahr deswegen aber keinen zusätzlichen Druck. „Es kommt, wie es kommt.“ Bekommt der 33-Jährige bald einen neuen Mitspieler? So soll der Vizemeister an Stürmer Tobias Anselm dran sein.