ÖVP vs. KPÖ: Die Sache mit dem Image

Eine größere politische Fernseh-Bühne gibt es in Österreich kaum: Ein Team des „ORF-Report“ war in Graz und brachte einen zehnminütigen Beitrag über die Landeshauptstadt nach einem halben Jahr mit Elke Kahr an der Stadtspitze. Die kommunistische Bürgermeisterin ist eine Sensation weit über die österreichischen Landesgrenzen hinaus, das Interesse am dunkelroten Graz weiter hoch.