„Das war das beste Match seit über 40 Jahren!“

Fußballherz, was willst du mehr? Umringt von malerischer Berglandschaft liegt das Zirbenlandstadion in Obdach. Idyllisch war im beschaulichen 3783-Seelen-Ort gestern aber nicht viel. Vielmehr stand ein Volksfest am Programm. Der Oberligist war der Sieger des Gewinnspiels von der „Krone“ und fan.at. Der Preis? Das „Spiel des Jahres“ gegen Zweitligist GAK - Liveübertragung auf KroneTV und Berichterstattung inklusive. Und ein gebrandeter Tischfußballtisch.