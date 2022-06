86-Jährige bringt Kids noch immer Ballett bei

Seit der Geburt Vegetarierin

Sie rät auch zu gesunder Ernährung. „Ich bin seit meiner Geburt Vegetarierin. Meine Eltern waren das auch schon. Geraucht habe ich so gut wie nie, und auch Alkohol trinke ich selten. Mal ein Glaserl Sekt darf schon sein.“ Grund zum Anstoßen wird es schon bald geben. Am 9. Juli feiert Wilk ihren 87. Geburtstag. An die Pension denkt sie noch nicht. „Das kann vielleicht noch kommen“, meint Wilk, die mit fünf Jahren die Opernballettschule in Graz besuchte. Ihre ersten Ballettabende durfte sie schon als Achtjährige tanzen. Nach bestandener Ballett-Reifeprüfung wurde sie als jüngste Tänzerin überhaupt an der Grazer Oper engagiert. Sie spielte auch in zahlreichen Filmen mit.