Auf der Spur des Braunbären in Vorarlberg

Während seiner Streifzüge riss Bruno auch Nutztiere, vor allem Schafe (im Montafon). Das Tier wurde als „Problembär“ eingestuft und zum Abschuss freigegeben. Bruno wurde zum Politikum und internationalen Medienereignis über das sogar die New York Times berichtete. Nach erfolglosen Versuchen das Raubtier lebend zu fangen wurde es schließlich in Bayern erlegt. Seitdem gab es keine bestätigten Hinweise mehr auf die Anwesenheit eines Bären in Vorarlberg.