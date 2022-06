Frog Leap: Gut geklaut ist doppelt gewonnen

Moracchioli war schon als 15-Jähriger erstmals in einer Band und kennt das musikalische Geschäft von der Pike auf. Im Gegensatz zu den meisten YouTube-Künstlern haben er und seine Bandkollegen über Jahre viel Live-Erfahrung gesammelt. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil. „Vor ein paar Jahren war ich noch Stammgast in norwegischen Garagen, jetzt spielen wir vor ausverkauften Hallen. Das ist wirklich grandios.“ Wie steht es eigentlich mit ihm und dem in Norwegen so populären Black Metal? „Ich stand früher eher auf Pantera, Rage Against The Machine oder Sepultura. Wir haben mit einigen der norwegischen Black-Metal-Bands zusammengespielt, aber das ganze Kirchenverbrennen war mir schon immer zu dumm“, fügt er lachend hinzu, „nicht erst seit dem Film ,Lords Of Chaos‘ assoziiert man norwegische Metalmusiker mit einem Corpsepaint, das war bei mir nie der Fall. Ich mag harte Musik, aber bei mir muss es immer eine Melodie geben.“