Pärchen dealte im großen Stil: Mehrere Festnahmen!

Eigene Sucht finanziert

Der iranische Staatsangehörige und die 25-Jährige wurden bereits am 29.03.2022 in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert und befinden sich dort weiterhin in U-Haft. Der 30-Jährige wurde nach seinem Teilgeständnis enthaftet und wird auf freiem Fuß angezeigt. „Die Beschuldigten sind heroinsüchtig und haben die Taten zum Teil zur Finanzierung der eigenen Sucht ausgeführt.“