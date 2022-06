16-Jähriger überfallen: Mit Messer verletzt

Erst in der Nacht auf Donnerstag wurde einer Frau in Klagenfurt die Handtasche entrissen und wurde dabei verletzt. Freitagabend schlugen Unbekannte dann in Feldkirchen zu: Am Nachhauseweg vom Zugbahnhof wurde ein 16-jähriger Feldkirchner von unbekannten Männern mit einem Messer bedroht. „Sie verlangten seine Wertgegenstände.“ Kurz vor der Flucht verletzten die Täter den Jugendlichen am rechten Oberschenkel. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Erhebungen laufen!