Herbert Prohaska: „Das war ein Riesenskandal!“

Ausgangspunkt war eine 1:2-Blamage von Deutschland gegen Algerien zum WM-Start - so etwas passiert alle hundert Jahre. Und mit Abstand muss man sich eingestehen, dass wir sicher höher verloren hätten. Trotz des sportlichen Erfolgs ist diese WM unter keinem guten Stern gestanden. Wir haben uns unter Teamchef Karl Stotz qualifiziert, Präsident Karl Sekanina hat ihn trotzdem entlassen. Das ist mir bis heute ein Rätsel. Von Beginn an war Unruhe in der Mannschaft. Schurli Schmidt war der Nachfolger von Stotz, Felix Latzke wurde ihm zur Seite gestellt. Die Hierarchie hat sich gedreht, dann war Latzke plötzlich der Chef.