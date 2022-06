2000 Betten sind für den Ortschef genug

Schluchten, Straßen mit vielen Kurven, alte Bauernhäuser, frisch-grüne Wiesen und die fast greifbaren Bergspitzen: Dienten am Hochkönig hat seinen eigenen Charme. Hier kann der Bürgermeister noch all seine Bürger aufzählen: „787 Einwohner hatten wir vor der Pandemie.“ Jetzt sind es nur mehr 722. Einige Saisonarbeiter haben aufgrund der Corona-Saisons Ade gesagt. 1991 waren es sogar 862 Einwohner – der Rekord. Dabei bietet das alpin angehauchte Dorf alles, was man braucht: Bank, Trafik, Nahversorger, Volksschule, Kindergarten. Es fehlen nur: Baugründe.