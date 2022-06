Bundesstraße als Weißbachs Ärgernis und Lebensader

Eng verbunden mit der Bundesstraße ist auch der Hochwasserschutz an der Saalach. Die B 311 liegt zwischen Ortszentrum und dem Fluss. Wenige Wochen nach einem Besuch von Hochwasser-Experten in der Gemeinde 2013 habe sich deren – von den Weißbachern angezweifelte – Prognose bei einer schweren Überschwemmung haargenau bewahrheitet. Seither hat die Gemeinde mit Unterstützung von Bund und Land den namensgebenden Weißbach aus dem Ortszentrum verlegt und an der Saalach Dämme errichtet.