Rückenwind & Rückenschmerz vor Kanadas Formel-1-GP

Die Formel 1 gönnt sich und den ramponierten Rücken ihrer Fahrer keine Pause. Nur eine Woche nach dem Rennen in Aserbaidschan steht am Sonntag (ab 20 Uhr LIVE im sportkrone.at-TICKER) rund 9000 Kilometer Luftlinie entfernt schon der neunte Saisonlauf in Kanada an. Mit Rückenwind und als WM-Führender kam Weltmeister Max Verstappen nach Montreal. Die Debatte um gesundheitsschädliche Auswirkungen der hüpfenden Autos geht indes weiter. Am Donnerstag schritt der Weltverband FIA ein. Laut einer Mitteilung wird „im Interesse der Sicherheit“ von den Rennställen verlangt, „dieses Phänomen zu reduzieren oder zu beseitigen“ ...