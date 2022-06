Waldviertel-„Autobahn“: Rastendorf stark belastet

„Gemeinde will keine Umfahrung“

Während Bürgermeister Gerhard Wandl meint, dass man zwischen Verkehrsbelastung und örtlicher Wirtschaft abwägen müsse, heißt es vom Büro von Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko ganz deutlich: „Die Gemeinde will keine Umfahrung, also haben wir bisher diese Option auch gar nicht in Betracht gezogen.“