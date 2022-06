Burgenländer schulte die neuen Polizeioffiziere

Höchste Qualität bei der Arbeit ist dem Leiter der Flugpolizei, dem Burgenländer Christian Stella, ausgesprochen wichtig. „Im täglichen Betrieb arbeiten unsere Piloten und Flight Operatoren eng mit den Kolleginnen und Kollegen am Boden zusammen“, schildert der ehemalige WEGA-Elitepolizist im Gespräch mit der „Krone“. Damit diese Zusammenarbeit in der Praxis funktioniert, müssen die Beamten am Boden jedoch genau darüber Bescheid wissen, welche Einsatzmöglichkeiten ein Polizeihelikopter bietet und wo seine Grenzen liegen. Stella: „Da die Einsatzleitung im Regelfall Offizieren obliegt, laden wir Offiziersanwärter aus ganz Österreich regelmäßig zu einer gemeinsamen Schulung ein.“ Eine solche fand jetzt im niederösterreichischen Bezirk Gänserndorf statt.