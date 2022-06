Eine Familie, die eine ganze Sportart prägt

Da auch sein Vater Günter heißt und im Verein tätig war, nannte man den Spross fortan „Bubi“ - ein Spitzname, der dem durchaus stattlichen Mann bis heute blieb. Was ebenfalls blieb: Seine Treue zum FC Hard, wo er alle Jugendklassen durchlief, um dann für die „Erste“ in der Regionalliga West zu kicken. „Zum Profi reichte es nicht ganz. Nach den Jahren in der Westliga ließ ich mit 30 meine aktive Karriere beim FC Fußach ausklingen“, so der gebürtige Bregenzer, der auch sonst nicht untätig blieb. Neben seiner Ausbildung zum Installateur fand er in der Tirolerin Marlene die große Liebe und sich selbst bald in einem „Viermäderlhaus“ wieder.