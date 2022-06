Brand in Abfallanlage: Hohe Rauchsäule über Rom

Ein Brand in einer teilweise stillgelegten Abfallbehandlungsanlage in Rom hat in der Nacht auf Donnerstag zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Feuerwehrleute waren in der Nacht im Einsatz, um die Flammen in einem großen Areal im westlichen Teil Roms zu löschen, berichteten die städtischen Behörden. Der Brand soll in einem Schuppen mit einem Abfallbehandlungsvergaser ausgebrochen sein, der Berichten zufolge seit einiger Zeit inaktiv ist.