Die Corona-Wissenslücke an den Schulen ist groß

Erinnern Sie sich noch? Bis zu den Osterferien wurde an den Schulen in Oberösterreich dreimal pro Woche getestet, der Ninja-Pass war für die Kinder die Eintrittskarte in die Freiheit. Nach den Osterferien gab’s dann nur noch einen PCR-Test pro Woche, der Ninja-Pass wurde eingestellt. Seit 30. Mai herrscht an den Lehranstalten nun wieder „Normalzustand“.