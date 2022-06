Lange Tradition: Neckenmarkt zeigt Flagge

Am Sonntag nach Fronleichnam werden in Neckenmarkt die Fahnen geschwungen. Diese Tradition geht auf ein Ereignis im 30-jährigen Krieg zurück: Nikolaus Esterházy war auf seinem Schloss in Lackenbach von einer übermächtigen ungarischen Heerschar eingekesselt worden. Die mutigen Neckenmarkter Bürger und Bauern kamen dem Adeligen zu Hilfe und es gelang, die feindlichen Truppen abzuwehren.