Corona-Zahlen doppelt so hoch wie in der Vorwoche

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Mittwoch, 9.30 Uhr) sind in Österreich 6869 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden - die Zahlen sind also weiterhin deutlich im Steigen begriffen. In der Vorwoche waren es am Mittwoch noch 3388 Neuinfektionen. Neun weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben. Auf den Normalstationen der Spitäler sank die Auslastung allerdings um 20 Plätze, die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen sank um neun (34 Patienten insgesamt).