Trafo-Flüsterer aus Linz in New York gefragt

Noch in der Produktion erstmals am Prüfstand

Geräuschpegel und die so genannte Kurzschlussfestigkeit werden auf Kundenwunsch in einem Prüflabor in Holland getestet. Schon bei der Produktion greift Siemens Energy auf das Know-how des Linz Center of Mechatronics zurück: Dort hat die Abteilung „Mechanics und Controls“ eine digitale Simulations-Lösung entwickelt, dank der Schwächen bereits frühzeitig ausgelotet und Verbesserungen rasch umgesetzt werden können. „Die Ergebnisse liegen meist binnen zehn Minuten vor“, so Projektleiter Erwin Karer.