Unglaubliche Neuer-Parade verzückt das Netz

Twitter jubelt. „Neuer ist so krank“, vermag etwa ein User das Gesehene gar nicht in Worte zu fassen. Tatsächlich mutet es fast unglaublich an, wie Manuel Neuer bei Deutschlands Nations-League-Kantersieg gegen Italien einen Ball, der - quasi - schon im Tor war, doch noch rausfischte. „Er ist und bleibt der beste Torhüter“, ist auch Bastian Schweinsteiger überzeugt.