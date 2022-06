„Krone“ zu Besuch im Kräutergarten Dreifaltigkeit

Altes Kräuterwissen

„Wir wollen das alte Wissen über Pflanzen und Kräuter wieder zugänglich machen, denn so viel ist über die Jahre verloren gegangen“, erzählt sie im Gespräch mit der „Krone“. Und die Idee geht auf: Nicht nur an der Kräuterakademie, sondern auch an anderen Workshops, nehmen Interessierte jeden Alters teil.