AG Leoben & Schülerunion kassierten Corona-Hilfen

Ähnliche Verhältnisse in anderen Bundesländern deckt eine parlamentarische Anfrage der Neos an Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) auf. Darin kommen auch steirische politische Organisationen vor: 4454,01 Euro hat die Aktionsgemeinschaft (AG) Leoben, eine Fraktion der Hochschülerschaft an der Montanuniversität, in den Jahren 2020 und 2021 erhalten. Bei der steirischen Schülerunion waren es 9191,32 Euro.