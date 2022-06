Beschicker aus Innviertel ist in Ebensee Dauergast

Gärtnerei seit 66 Jahren am Welser Wochenmarkt

Jede Menge „Originale“ sind auch auf dem Welser Wochenmarkt anzutreffen. Von allen 86 ständigen Marktbeschickern ist die Gärtnerei Wildberger aus Thalheim am längsten dabei. Bereits seit 66 Jahren wird jeden Samstag der Marktstand aufgebaut. Mittlerweile in dritter Generation werden Welser Kunden bereits Blumen, Setzlinge und Pflanzen angeboten.