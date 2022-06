Wegen Teuerung: Mutter beklagt „Babyarmut“

Volksanwalt will Verankerung der sozialen Grundrechte in der Verfassung

„Die Volksanwaltschaft hat schon öfter aufgezeigt, dass die Familienleistungen enorm an Kaufkraft verloren haben. Familien mit niedrigen Einkommen müssen jeden Cent dreimal umdrehen“, sagt Volksanwalt Bernhard Achitz, „Eine Verankerung der sozialen Grundrechte in der österreichischen Verfassung ist dringend notwendig. Österreich ist das einzige Land in der EU, das keine sozialen Grundrechte in der Verfassung fixiert hat.“