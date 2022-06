Premieren bei der Starnacht am Wörthersee

Neu ist auch der Mann an Barbara Schönebergers Seite - Hans Sigl übersiedelt von den Bergen an den Wörthersee. Und auch die Bühne bekommt ein Facelifting. Das neue Design in Sternenform ist inspiriert vom international anerkannten Setdesigner Matthias Kublik, der auch für die MTV Europe Music Awards verantwortlich zeichnet. Nachhaltigkeit und Umweltschutz wird ebenso ein großes Thema sein. So werden eigene Trinkflaschen ausgegeben, die immer wieder befüllt werden können, auf umweltbelastende PET-Flaschen wird gänzlich verzichtet.