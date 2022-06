Wasser vom Nachbarn sorgt für unzumutbare Zustände

Sie hätten es so schön haben können in der Pension, die Reiners aus Raiding, wenn die Nachbarn nicht vor 14 Jahren auf dem etwas höher liegenden Grundstück ein großes Biotop mit Überlauf errichtet hätten. Seither schwappt das Wasser bei Starkregen zu den Reiners rüber, sickert langsam in die Wiese ein und taucht im Keller des Hauses wieder auf. „Wir brauchen zwei bis drei Tage, bis wir den Schlamm draußen haben und alles halbwegs trockengelegt ist. Und dann kommt der nächste Regen“, sagt Bernhard Reiner, der beim „Krone“-Lokalaugenschein auf die Setzungsrisse im Fundament und die ramponierten Wände zeigt: „Wenn unser Sohn zu Besuch kommt, rennt ihm der Schimmel entgegen!“