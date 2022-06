Ganz Göfis feiert Aufstieg und Meistertitel

Nach dem Schlusspfiff im letzten Saisonspiel gegen Bezau brachen in Göfis viele Dämme - die Hausherren siegten in einer spannenden Partie gegen die tapfer kämpfenden Bregenzerwälder mit 2:0, sicherten sich so nach dem bereits in der vorletzten Runde fixierten Aufstieg in die Eliteliga nun auch noch hochverdient den Meistertitel in der Vorarlbergliga.