Väter gehen meist nur zwei Monate in Kinderauszeit

Angst vor Nachteilen am Arbeitsplatz

Ähnlich schaut es seit 2019 beim Papamonat aus. „Seitdem gibt es immer mehr frisch gebackene Väter, die einen Monat mit ihrem Nachwuchs verbringen. Trotz des Rechtsanspruchs nehmen aber unverändert viele Väter in den ersten Wochen nach der Geburt eines Kindes lieber Urlaub oder bauen Überstunden ab“, weiß Stangl. Der Grund: Vätern, die auch einen Teil der Karenz übernehmen, wird der Familienzeitbonus, der im Papamonat als Geldleistung gewährt wird, vom Kinderbetreuungsgeld abgezogen. Dazu kommt die Angst vor Nachteilen am Arbeitsplatz. Die AK fordert praxistaugliche Varianten für die Elternkarenz, den Familienzeitbonus als eigenständige Leistung und familienfreundlichere Strukturen in Betrieben.