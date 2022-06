„Leiharbeit ist moderne Sklaverei!“

„Wenn du noch einmal krank wirst, bist du deinen Job los“ - das bekam Klaudia von ihrer Leasingfirma zu hören, als sie jüngst in Krankenstand gehen musste. Die Mittvierzigerin leidet an Arthritis, weil sie ihre 8-Stunden-Schichten ausschließlich im Stehen absolvieren muss. „Mein Fuß war extrem geschwollen. Ich bat also darum, in eine andere Abteilung, wo ich sitzen hätte können, versetzt zu werden.“ Der Schichtleiter verneinte. Die Schmerzen wurden schließlich so stark, dass sie nach Hause musste. Und obwohl Klaudia bereits vor dem Ende ihres Krankenstandes wieder ihre Arbeit aufgenommen hatte, folgte Stunden später der schockierende Anruf der Leasingfirma. Nur mit Hilfe des Betriebsrates konnte sie in der Firma bleiben.