NATO-Mitgliedschaft statt Neutralität?

„Krone“: Welche Vorteile hat die Neutralität Österreichs - und welche Nachteile?

Pelinka: Die Vorteile liegen in der Vergangenheit. Die Neutralität ist 1955 erklärt worden - unter den Rahmenbedingungen des Kalten Kriegs. Österreich hat einen zumutbaren Preis dafür bezahlt, dass die Alliierten in ihrer Doppelrolle als Befreier und Besatzer abgezogen sind. Dafür musste Österreich eine Garantie geben, weder dem West- noch dem Ostblock beizutreten. Letzteres wäre ohnehin undenkbar gewesen, also blieb die Garantie an die Sowjetunion, kein NATO-Mitglied zu werden. So blieb das Gleichgewicht in Europa zwischen Ost und West erhalten. Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts stellt sich aber die Frage, welche Funktion die Neutralität noch erfüllt. Was hat Österreich mit der Neutralität seit 1991 angefangen, wo ist das internationale Verhalten von der Neutralität geprägt? Ich kann hier nichts erkennen. Zudem wird heute Neutralität fälschlicherweise mit Frieden gleichgesetzt. NATO-Staaten wie Frankreich, Deutschland oder Norwegen haben aber auch keine Kriege geführt. Friede ist zwar das Produkt einer internationalen Situation, zu der Österreich beitragen kann, aber ich sehe keinen ursächlichen Zusammenhang mit der Neutralität.