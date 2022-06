Vom Streik blieb der einzigartige Tanz über

Barbaras Fenster am Kittel

Alle drei Jahre am Dreifaltigkeitssonntag – also heute – wird er präsentiert. Zuvor hatten die Männer acht Proben; auch das hat Tradition. 24 Männer tragen schwarze Bergkittel mit jeweils 29 Knöpfen. „29 – wie das Alter der heiligen Barbara; die obersten drei sind offen und stehen für das Fenster in Barbaras Turm“, weiß Josef Ofner, der Hüttenberger Bürgermeister und aktiv beim außergewöhnlichen Brauchtum dabei ist.