Toto Wolff: „Da werden keine Emotionen frei“

Ein Drittel der Saison ist bereits vorbei, wo steht das Mercedes-Team vor Baku?

Da muss man vorsichtig sein. Früher hieß es, wenn man in Barcelona stark ist, wird die gesamte Saison gut. Das ist jetzt nicht mehr so. Wir dürfen nicht in den Modus verfallen, einzelne Runden herauszupicken und zu sagen, da waren wir gut. Wir sind eher skeptisch, wollen herausfinden, was in Barcelona funktioniert hat - und darauf wollen wir aufbauen.