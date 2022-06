Fischer kämpfte 45 Minuten gegen das Ertrinken

Der 84-jährige deutsche Urlauber wollte am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr im etwa hüfthohen Almfluss in der Ortschaft Mühldorf, Gemeinde Scharnstein, zu fischen. Dabei kam er jedoch zu Sturz und trieb etwa 100 Meter flussabwärts. Der 84-Jährige konnte sich schließlich an den Pflanzen am Rand des Flussbetts festhalten.