Touristiker steuern auf ein riesiges Budgetloch zu

Vor allem Winterport-Orte betroffen

Der Grund? Die von den Unternehmen zu zahlende Abgabe für 2023 berechnet sich auf Basis jener Umsätze, die im Jahr 2021 erzielt wurden. Lockdowns und Co. sorgten aber in vielen Betrieben für wenig Geschäft. Vor allem in den Wintersport-Orten wirkt sich das stark aus. Christine Scharfetter, Chefin der Region Hochkönig, rechnet mit gravierenden Folgen. „Das wird wahrscheinlich ein großes Loch ins Budget reißen,“ so die Touristikerin.