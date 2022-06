Laut Umfrage: „Junge Menschen wollen Flexibilität“

Pandemie, Klimawandel, wirtschaftlich ungewisse Zeiten: Das alles sind Faktoren, die die Zufriedenheit von uns Menschen senken. Gerade junge Menschen blicken pessimistischer in die Zukunft, sind auf Sinnsuche und haben neue, hohe Ansprüche an die Arbeitswelt, so zumindest das Ergebnis einer neuen Umfrage.