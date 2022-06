So viele Weltmeister stürzte Österreich bereits

Vor dem Nations-League-Duell am Freitag im Happel-Stadion mit Frankreich kann Österreichs Fußball-Nationalteam auf einige Erfolgserlebnisse gegen regierende Weltmeister zurückblicken. Der ÖFB-Auswahl gelangen bisher sechs Siege und acht Remis gegen amtierende Champions, zuletzt wurde Deutschland am 2. Juni 2018 in Klagenfurt mit 2:1 geschlagen.