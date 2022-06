Das erwartet Gäste heuer beim Sportwagenfestival

Nach der zweijährigen Coronapause steht in Velden (von 20. bis 26. Juni) wieder das beliebte Sportwagenfestival an. „Mr. Ferrari“ Heribert Kasper erwartet 500 Luxusboliden und tausende junge und alte Sportwagenfans, für die er sich extra etwas einfallen hat lassen: „Heuer findet am Seecorso auf rund zwei Kilometern die erste Sportwagen-Flaniermeile statt. Die ganze Familie kann drei Tage lang an den Luxuskarossen vorbeispazieren und staunen. Da werden Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Porsche und pompöse US-Cars zu sehen sein. Von Donnerstag bis Samstag wird zwischen 15 und 22 Uhr vorgefahren.“