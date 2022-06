Aktuelle Stunde führte zum „König der Löwen“

Politisch war in der gestrigen Landtagssitzung wenig Neues zu hören, dafür aber durchaus Unterhaltsames. So erzählte Roland Frühstück, dass er in früheren Jahren gerne mit seinen Kindern den Film „König der Löwen“ angesehen hätte. „Am wenigsten sympathisch habe ich nicht den Löwen Scar gefunden, sondern die vielen abstoßenden Hyänen“, ließ er die Zuhörer wissen.