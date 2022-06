Dorfklub baut seine Fußball-Arena um Millionen um

„Pläne sind fertig!“

„Die Pläne sind fertig, derzeit sind wir in der Abstimmung mit dem Land und der Gemeinde“, sagt Prechtl. Letztere soll für das top vorbereitete Projekt 700.000 Euro reserviert haben. Was möglich ist, da in der DietachArena in Zukunft auch Kulturevents wie Open-Air-Konzerte stattfinden sollen.