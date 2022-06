Dieses Pasta-Rezept spart Zeit und Geschirr

Zutaten

1 große Zwiebel

2 Knoblauchzehen

900 ml Wasser

350 g Nudeln (Penne, Spiralen) mit 9 min. Kochzeit

50 dag grüner Spargel (nach Belieben auch mehr)

250 g Cocktailtomaten

1 Packung (175-200 g) Frischkäse (mit oder ohne Kräutern nach Belieben)

Pfeffer und Salz Öl zum Anbraten

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Den Spargel waschen und die holzigen Enden abschneiden (oder abbrechen). Grüner Spargel muss nicht geschält werden. Die Cocktailtomaten je nach Größe halbieren oder vierteln. In einer großen Pfanne oder im Topf das Öl erhitzen und die Zwiebel und den Knoblauch anbraten. Die Nudeln zugeben, umrühren und mit Wasser aufgießen. Die Hitze reduzieren und die Nudeln ca. 3-4 Minuten zugedeckt köcheln lassen. Nun den Spargel zugeben und 6 Minuten mitkochen lassen. Während des Kochens immer wieder umrühren, damit sich nichts am Topfboden anlegt und alle Nudeln und der Spargel gleichmäßig gar werden. Jetzt die Cocktailtomaten und den Frischkäse zugeben. Vorsichtig umrühren, bis sich der Frischkäse mit dem Wasser verbunden hat und eine sämige Sauce entstanden ist. Sollte die Sauce zu dick sein, kann man noch etwas Wasser oder Schlagobers hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.