Vom Vater missbraucht: „Mein Kind ist kaputt!“

„Er war der beliebte Kindergärtner“

Sie habe kein Vertrauen in Behörden oder gar in die Justiz. Schließlich hätte ihr jahrelang niemand geholfen. „Wir waren die Lügnerinnen“, so Hannahs Mutter bitter. „Er war der beliebte Kindergärtner.“ Der trotz sechs Vorstrafen (!) und Pädophilie-Verdachts in einer städtischen Einrichtung Kinder betreut hatte. Ihm droht nun eine langjährige Haftstrafe. Wobei sein Anwalt betont, dass der Mandant „im Rahmen seiner Haft therapeutisch mit Erfolg an sich gearbeitet hat“. Hannahs Therapie wird länger dauern. Von Heilung ist keine Rede, nur von Linderung. „Ihr Raum ist wie ihre Seele: schwarz“, heißt es.