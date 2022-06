Sozialmarkt-Kunden genossen ihr Hendl zum Jubiläum

Der Soleart Sozialmarkt in Straßwalchen ist eine wichtige Einrichtung. Mehr als 255 Berechtigungskarten – von der Pensionistin bis zur Großfamilie – für den Einkauf im Laden sind derzeit ausgegeben. „Es werden immer mehr. Die Teuerungen sind das deutlich spürbar“, berichtet Theresia Wallerstorfer, die noch weitere Helfer für den Markt sucht. Der Laden ist zur fixen Einrichtung im Ort geworden und feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit einem Festakt und Tag der offenen Tür am Samstag. Bereits am vergangenen Samstag hat Straßwalchens FPÖ-Chef Josef Pinter die Jubiläumswoche mit einer Hendlgrillerei eingeläutet. Die Hendl wurden gespendet und der Griller kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Freude bei den Sozialmarkt-Kunden über den Festschmaus war riesig.