Geschicklichkeitsspiele zum Verlieben

Das Spiel wurde in Japan erfunden, ursprünglich als Trinkspiel, in der Edo-Zeit erkannten die Geishas eine andere Nutzung darin. Sie schärften die Spitze des Griffes, versteckten sie in der Kugel und nutzten das Kendama so als geheime Selbstverteidigungswaffe. Erst im 19. Jahrhundert wurde das Spiel unter den Kindern populär. Das Üben ist extrem relaxend und zugleich konzentrationsfördernd.