Kann das Heard-Urteil Frauen schaden?

Heard kann 15 Mio. „definitiv nicht“ zahlen

Ein Betrag, den Heard laut ihrer Anwältin „definitiv nicht“ auf der hohen Kante hätte. Das könnte auch mit ein Grund sein, dass sie in Berufung gehen möchte. Zwar sei auch Depp in zwei Punkten schuldig gesprochen worden, aber die 2 Millionen Dollar, die er ihr nun zahlen müsse, stehen in keinem Vergleich. Die einst so aufstrebende Schauspielerin könnte also nun Insolvenz anmelden müssen…