Zwei Lenker als Schutzengel für kranken Fahrer

Ein 54-Jähriger aus Salzburg lenkte am Montag um 12.15 Uhr seinen Pkw auf der A1 Westautobahn Richtung Salzburg. Im Bereich Pucking erlitt der Mann während der Fahrt einen medizinischen Notfall, wodurch sein Fahrzeug am ersten und teils am zweiten Fahrstreifen zum Stillstand kam.