Geballte Frauenpower beim Innsbruckathlon

Am 25. Juni macht die „beat the city“-Serie wieder Halt in Innsbruck, und rund die Hälfte der Teilnehmer wird weiblich sein. Lag er zu Beginn der Eventserie noch unter 20 Prozent, ist der Frauenanteil mittlerweile beinahe auf dem Niveau der Männer, was man bei „beat the city“ sehr begrüßt - die Serie soll schließlich für alle sein.